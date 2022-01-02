 

Найем: О вашем праве убивать. Придет время и полиция научится читать ст. 36 Уголовного кодекса Украины

02.01.2022, 20:46, Новости дня
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О вашем праве убивать. Придет время и полиция научится читать ст. 36 Уголовного кодекса Украины. А пока напишу для общественности.

Пишу об этом из-за событий в Николаевской области, где в отношении женщины начали производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) после того, как она смертельно ранила мужчину, который с ножом домогался ее на дискотеке.

Итак, знайте и держите в памяти, когда на вас нападают:

1. Закон разрешает убивать, если на вас нападает человек с ножом. Также позволяет убивать, если нападающих двое и больше. За это не должно быть уголовной ответственности (п. 5 ст. 36 Уголовного кодекса Украины).

2. Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, который явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты.

Превышение границ необходимой обороны влечет уголовную ответственность только в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 настоящего Кодекса (п. 3 ст. 36 Уголовного кодекса Украины).

Не может такое квалифицироваться сразу по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Есть надежда, что за это дело примутся адвокаты, способные продолжить изменять отношение к реализации права на необходимую оборону.

Источник: Masi Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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