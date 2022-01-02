 

Канадского дипломата обвинили во лжи о Путине

02.01.2022, 20:40, Новости дня
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Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в Twitter за высказывание о президенте РФ Владимире Путине и оскорбление россиян.

В своем аккаунте Александер осудил сторонников российского лидера и в резкой форме высказался о российской политике. Подписчики дипломата сочли его заявление некорректным, информирует РИА «Новости».

«В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает «нормальными» Канаду и американскую армию», – поспорил один из них.

«Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <…> Раньше я думал, что вы за поиск истины», – написал другой.

«А Канада <…> только демократию приносит», – сыронизировали в комментариях.

Некоторые читатели назвали автора твита лжецом.

Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал ирландскую оппозиционную партию Шинн Фейн, а также их председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина.



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