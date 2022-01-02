 

Собчак опубликовала фото «в стиле Волочковой»

02.01.2022, 20:40, Новости дня
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В Instagram пользователи обсуждают фото телеведущей Ксении Собчак, на котором она запечатлена голой в бане.

«31-го я баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием», – написала Собчак под фото в своем аккаунте в Instagram.

Реакция подписчиков оказалась противоречивой. Одни отметили, что Собчак «шикарная женщина», а кадр «классны», другие нашли сходство со снимками балерины Анастасии Волочковой.  

«У Волочковой появился серьезный конкурент!» – написал kzmukhamed.

«Дважды проверила не Волочковой ли страница», – поддержала его rita.tesla.

Оставила свой комментарий и певица Наташа Королева. Она поддержала Собчак и поздравила ее с Новым годом.

«Ксюша, красотка! Жги! С Новым годом», – написала Королева.

Напомним, Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.

Волочкова неоднократно публиковала схожие фотографии из бани. Напомним, на одном из снимков голая Волочкова продемонстрировала шпагат, сидя в сугробе.



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