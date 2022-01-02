Мнение: Каким был 2021 год

Публикация «Летчик-истребитель» про майора Василия Савельева, командира летного звена 790-го авиаполка, который по недосмотру техников сбил самолет однополчан, а теперь Родина грозится посадить офицера на 7 лет и взыскать с него более миллиарда рублей – стоимость сбитого самолета, стала самым читаемым моим материалом в 2021 году. Более 600 тыс читателей.

Опубликованный в апреле текст «Кто должен мыть полы в бараках?» о визите Марии Бутиной в колонию в которую этаировали Алексея Навального, тоже прочитали более полумиллиона читателей, но не 600 тыс. Этот текст был написан буквально за несколько часов. А собирая информацию для истории майора Савельева, ездил в Тверскую область. Фотографии из этой командировки даже попали в экспозицию фотовыставки в Нобелевском комитете в Осло.

Надо сказать, что 2021 год оказался не очень богат на командировки. Завершился год командировкой в Иркутскую область, где собрал информацию для публикации «Майнинг кампф». И не только для текстовой версии. Но и для видео.

А первой командировкой 2021 года была командировка в Сочи.

После которой был опубликован материал про Сергея Полонского.

Что интересно, видеоверсия интервью с Полонским набрала больше просмотров, чем текстовая версия.

За пределы России в 2021году выбирался тоже не часто. Слетал лишь в Кыргызстан и в Молдову.

Из Кыргызстана привез текст про рудник Кумтор, из Молдовы – про охоту на прокурора страны.

И тоже с видеоверсиями.

Всего же в 2021 году в «Новой» было опубликовано шесть десятков моих текстов. Это не мало, тем более, что почти на три месяца я выпал из журналистики, приянв участие в выборах депутатов Госдумы России.

В общем, не могу сказать, что год был скверным. Лично для меня он был ничуть не хуже 2020 года. 2021 оказался вполне насыщенным и интересным. Надеюсь , что 2022 год будет хотя бы не хуже 2021-го…

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