Андерс Брейвик вышел из тюрьмы по УДО

Норвежский общественный активист Андерс Брейвик освобожден условно-досрочно из тюрьмы, где он отбывал пожизненное наказание за совершение терактов в 2011 году. Суд принял во внимание позицию тюремного начальства и счел возможным дальнейшее исправление Брейвика вне стен пенитенциарного учреждения.

«Брейвик – образцовый заключенный. С самого первого дня он четко следовал всем правилам и демонстрировал желание как можно скорее выйти из тюрьмы. За время нахождения здесь Брейвик получил степень бакалавра химии и научился водить 10-тонный грузовик. Он набрал превосходную физическую форму и освоил несколько видов боевых искусств. В качестве поощрения мы даже разрешили ему после отбоя на час дольше играть в Playstation. Кроме всего остального, он всегда вовремя возвращался в камеру, когда уезжал домой на выходные. К нему точно нет никаких претензий», — заявил начальник тюрьмы Варг Викернес.

По словам самого Брейвика, он первым же рейсом намеревается вылететь в Москву, чтобы возглавить сборную России по биатлону. До вылета самолета норвежец планирует зайти в магазин оружия и посетить съезд Рабочей партии Норвегии.

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