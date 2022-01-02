Диетолог рассказала о причинах потребности мозга человека к соли, сахару и жиру

Оксана Скиталинская, диетолог, объяснила причины потребностей человеческого мозга к соли, сахару и жиру. Она считает, что запасать энергию нас учали миллионы лет эволюции.

Благодаря жирной и сладкой пище наши предки могли выжить в трудные времена. Организм запасался натрием с помощью соленой еды, что необходимо мышечной и нервной ткани, поэтому эти 3 компонента так требует организм человека. Хоть период голода и нехватки продуктов давно закончился, но эволюции об этом неизвестно. Простая еда, которая выращивалась на земле, сменилась ультрапереработанными, свободными от жмыхи, оболочек зерна, а остался лишь сахар и мука.

Человеческому мозгу новая еда нравится, она приносит чувство удовольствия, радости, именно потому во время диеты происходит срыв или объедание. Человек живет с внутренним цензором, который наставляет на правильный путь. С ним можно договориться, так как располагается он в лобной доле мозга и довольно пластичен. Человек осознает, что сладкое стоит есть дозированно, жир выбрать полезный, соль частично заменить пряностью.

Выжить предкам помогало и движение. Они догоняли добычу, боролись или изготавливали средства для существования. Это работает и теперь, так как без нагрузки мышцы теряются, а приобретается жир, откладывающийся в тканях тела человека, провоцируя атеросклероз, воспалительные процессы и разные заболевания. Специалист объясняет, что если съесть кусок торта, но при этом пройти 10 километров или сделать упражнения, то получится и порция радости и сдерживание накапливание жира.

Чтобы не получить лишние килограммы диетолог дает рекомендации к новогодним застольям. Сперва необходимо усилить двигательную активность. Можно начать танцевать под быструю музыку. Также стоит каждый день вводить в рацион полезный продукт. Это может быть зелень, свежая капуста, размороженные ягоды.

Источник: inosmi.ru