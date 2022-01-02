Эксперт рассказал об опасности для здоровья из-за установленного в спальне роутера Wi-Fi

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02.01.2022, 20:10, Разное
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Эксперт Максим Назаренко рассказал, как правильно и безопасно устанавливать роутер Wi-Fi в городской квартире. По его словам, работающее устройство в спальной комнате может обернуться рядом проблем со здоровьем для жителей.
Современные роутеры являются источником небольшого излучения, но их длительная работа и близкое пребывание возле них людей может обернуться рядом проблем. Например, опасно располагать устройство рядом с кроватью или туалетом. По словам Назаренка, оптимальным вариантом станет отказ от использования роутера, однако в большинстве случаев это невозможно. Более того, устройства могут работать и в соседних квартирах.

Назаренко дал несколько советов, чтобы снизить риски для здоровья. Безопасным станет использование интернет-кабеля, который не излучает радиоволны, вместо беспроводной сети. Также следует приучить себя выключать устройство, если в его использовании нет необходимости. Проделывать это нужно и в ночное время.

Следующим советом эксперта оказалась настройка уровня сигнала Wi-Fi таким образом, чтобы по всей квартире не было устойчивого приема. Достичь этого удастся благодаря антеннам минимальной мощности. То есть, должно быть такое место, где уровень приема включенного Wi-Fi будет ниже 100 децибел, а жители квартиры не будут находиться постоянно в зоне беспроводной сети.

Источник: 1prime.ru



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