В Петербурге запретили посещать магазины и кафе без QR-кодов

В Санкт-Петербурге запретили посещать магазины и заведения общепита людям, у которых нет QR-кода, свидетельствующего о вакцинации, перенесенном СOVID-19 или медотводе. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В указе губернатора Александра Беглова отмечается, что «условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января». Аналогичные ограничения вводятся для объектов розничной торговли.

«Фонтанка» уточняет, что QR-код не потребуется в продуктовых магазинах, аптеках, на заправках, а также в кафе на АЗС, вокзалах или в аэропортах. Ранее QR-коды были введены для посещения учреждений культуры, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, гостиниц, брачных церемоний и спортивных мероприятий.

При этом администрация Петербурга в новогоднюю ночь разрешила кафе, ресторанам и барам работать без ограничений по времени. Планировалось, что наличие QR-кода для посещение общепита и магазинов станет обязательным 27 декабря, но введение ограничений было отложено до 2 января.

Кроме того, с 1 января наполняемость кинозалов увеличивается с 50% до 75%. В администрации города напоминают, что срок действия отрицательного ПЦР-теста составляет 48 часов, а не 72 часа, как это было ранее.

2 января в РФ выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом за сутки, что на тысячу меньше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге за последние 24 часа зарегистрировали 1468 пациентов с COVID-19. По данным Смольного, полный цикл вакцинации прошли 2,703 млн человек, первый укол сделали 2,267 млн человек.

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