 

В Петербурге запретили посещать магазины и кафе без QR-кодов

02.01.2022, 20:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Санкт-Петербурге запретили посещать магазины и заведения общепита людям, у которых нет QR-кода, свидетельствующего о вакцинации, перенесенном СOVID-19 или медотводе. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В указе губернатора Александра Беглова отмечается, что «условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января». Аналогичные ограничения вводятся для объектов розничной торговли.

«Фонтанка» уточняет, что QR-код не потребуется в продуктовых магазинах, аптеках, на заправках, а также в кафе на АЗС, вокзалах или в аэропортах. Ранее QR-коды были введены для посещения учреждений культуры, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, гостиниц, брачных церемоний и спортивных мероприятий.

При этом администрация Петербурга в новогоднюю ночь разрешила кафе, ресторанам и барам работать без ограничений по времени. Планировалось, что наличие QR-кода для посещение общепита и магазинов станет обязательным 27 декабря, но введение ограничений было отложено до 2 января.

Кроме того, с 1 января наполняемость кинозалов увеличивается с 50% до 75%. В администрации города напоминают, что срок действия отрицательного ПЦР-теста составляет 48 часов, а не 72 часа, как это было ранее.

2 января в РФ выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом за сутки, что на тысячу меньше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге за последние 24 часа зарегистрировали 1468 пациентов с COVID-19. По данным Смольного, полный цикл вакцинации прошли 2,703 млн человек, первый укол сделали 2,267 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денег нет, есть сверхдоходы

Пять главных трендов российской экономики в 2021 году

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Высок ли риск депрессии при гипотиреозе? Ученые дали новый ответ

30.07 / Якубович встал на защиту ветеранов ВОВ: Должны получать больше министра

06.10 / Прекрасный антиоксидант: рецепты масок для разных типов кожи с шоколадом

12.09 / Мнение: Блокирует ли Xiaomi смартфоны в Крыму?

11.08 / Баррикады Минска. День второй

18.02 / Что произошло за день 18 февраля

23.11 / В Сочи задержали проводника поезда за кражу 27 подстаканников

04.05 / «Неустановленное лицо Роман Анин»

12.10 / Мнение: «Закон Бортникова»

17.01 / Мнение: Дома с гаражами в СССР, нападение на «Сталин-донер» и доктрина ограниченного суверенитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика