Мнение: Рекорд энергетики России, Германия закрывает АЭС и итоги 2021 года

1. Российская энергетика по итогам прошлого года поднялась до новых высот, установив рекорд по общей выработке энергии, а также несколько рекордов по отдельным отраслям энергетики. Наша энергоотрасль продолжает свою модернизацию, становясь всё более эффективной и энерегобережливой. Вот что пишет коллега genby:

https://genby.livejournal.com/965135.html

Производство, также как и потребление электроэнергии (1106 млрд кВт*ч), выросло на 5,4% и поставило новый рекорд. Некоторые злые языки говорят, что 1% роста или падения электроэнергии, дают 2-3% роста или падения ВВП и промышленного индекса. Хотя из за сильного прогресса в энергосбережении, в последние 15 лет эта зависимость стала намного сложней. <…>

Добыча газа побила новые рекорды. Причем если в 1991 году мы экспортировали 247 млрд кубов, то в 2021 только 208. Всё больше газа и нефти используется и перерабатывается в России

Уголь вернулся на уровень 2018. Но практически он восстановил все потери от коронокризиса в мире.

Добыча нефти на уровне 2013 года выглядит провалом. Но увы, это политика сдерживания нефтяных цен ОПЕК+. Лучше продать 200 млн тонн нефти по 70 долларов. Чем 250 млн тонн по 40 долларов. В плане переработки Россия в этом году увеличивает на 6% или на 2 млн тонн производство моторного топлива и ещё на 2 млн тонн, дизельного топлива.

2. Немцам мало нынешнего энергетического кризиса. Они продолжают действовать по принципу «пусть сильнее грянет буря». Зелёное безумие во всей красе:

https://lenta.ru/news/2021/12/31/close/

Власти Германии решили закрыть половину атомных электростанций (АЭС) в стране, пишет Associated Press.

31 декабря работу прекратили три из шести оставшихся в стране атомных электростанций. Остальные три планируется закрыть до конца следующего года, после чего немецкая энергетика полностью перейдет на другие источники энергии.

Решение о постепенном отказе от атомной энергетики было принято в 2002 году при канцлере Герхарде Шредере. Его преемница Ангела Меркель подтвердила это решение после аварии на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году.

К 2030 году власти Германии также планируют отказаться от использования всех видов энергии, произведенной с помощью угля.

3. На Руксперте подвели итоги 2021 года. Вот статья с основными достижениями и крупнейшими проектами за прошлый год:

https://ruxpert.ru/2021_год

Конечно, время было не самое простое, из-за продолжающейся эпидемии и далеко не самой дружелюбной внешней политики со стороны США, ЕС и НАТО.

Тем не менее экономика и промышленность России выросли примерно на 4-5%, открылся целый ряд заводов-гигантов, были построены подводные газопроводы «Газ Ямала» и «Северный поток-2», на Байкале начал работу глубоководный нейтринный телескоп, а к МКС запустили модуль «Наука». Наши доблестные спортсмены вопреки западным «борцам с российским допингом» прекрасно выступили на Олимпиаде в Токио, а половина населения была успешно вакцинирована вопреки диверсионной деятельности антиваксеров.

Результаты неплохие. Но всё же Россия могла бы развиваться быстрее и плавнее, если бы снаружи нам не ставили палки в колёса, а внутри наши сограждане меньше доверяли бы безответственным сказочникам.