В Польше в новогоднюю ночь убили украинца, полиция задержала более 10 человек

Тело украинца с “обширными травмами” на голове обнаружила пара, которая возвращалась с новогодней вечеринки.

Правоохранители выяснили, что в доме, где украинец и другие иностранцы снимали жилье, была новогодняя вечеринка, в ходе которой, по предварительной версии, и произошло убийство.

В связи с инцидентом задержали 12 человек, которые снимали квартиры. В прокуратуре объяснили, что допросить всех задержанных сразу не смогли из-за их алкогольного опьянения.

Оnet.pl пишет, что задержанные – граждане Украины и Беларуси.

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