Убийство в Николаевской области. В полиции заявили, что женщина ударила ножом, когда ей не угрожала опасность

“Мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, вышедший во двор. Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. В этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот”, – отметили в посте.

Женщина отказаласьь давать объяснения следствию, сославшись на ст. 63 Конституции Украины.

“О возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила”, – рассказали в НПУ.

Правоохранители добавили, что квалифицировали событие как умышленное убийство, однако если будут установлены новые обстоятельства, квалификация может быть изменена. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании для одозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Полиция попросила всех, кто имеет информацию о происшествии, обращаться в отделение НПУ по адресу: Николаев, улица Очаковская, 164 и по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02 или 102.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/3112028045696806

Контекст:

Убийство в Николаевской области произошло в ночь на 1 января. В полиции сообщили, что 30-летняя жительница одного из сел ранила ножом в живот 25-летнего мужчину, который “проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке”. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Активист Сергей Стерненко заявил, что женщину задержали за самозащиту. Он считает, что фигурантка оборонялась. “Это чистая необходимая оборона согласно ч. 5 ст. 36 УКУ”, – подчеркнул Стерненко.

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