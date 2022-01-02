Оверсайз-пуховики, стеганые куртки и пальто ярких цветов: тенденции верхней одежды на зиму 2022 года

Новый год уже позади, но впереди еще большая часть зимы, поэтому предлагаем вам узнать тенденции моды на зимние пальто сезона 2022 года. Когда мы одеваемся стильно и нарядно, это позволяет скрасить неприятности, вызываемые холодным временем года.

Кожаные пальто

Кожа – маст-хэв последних двух сезонов. Однако коротким курткам на смену пришло пальто чуть длиннее обычного. Оно в строгом стиле, без дополнительных аксессуаров, но ничто не делает нас более женственными в таком наряде. Выбираем свой цвет.

Яркие оттенки доминируют уже несколько лет. В этом плане 2022-й ничего не изменит. Тенденции моды сохранятся, поэтому мрачное темное пальто лучше заменить на что-то более актуальное. На фото мы видим кожаный тренч рубашечного стиля, у которого с помощью пояса можно легко подчеркнуть талию. В этом случае эффектная пряжка станет главным украшением пальто.

Шерстяные пальто

Одежда должна быть теплой и комфортной. Шерстяные пальто по-прежнему актуальны, но к ним нужно подойти с той же фантазией, выбирая цвет. Как вариант рассмотрите зеленый или найдите другое решение. И при этом помните, что яркие оттенки не делают верхнюю одежду менее элегантной.

Стеганые пальто

Если вы предпочитаете стеганые ткани, подберите тот цвет, который наиболее раскроет вашу личность. Это может быть светло-голубой оттенок, почему нет? При этом очень женственный и элегантный фасон, отороченный белым мехом. Пушистые детали наряда не только спасают от холода, но и делают образ уникальным.

В этом году модно сочетать экокожу с искусственным мехом. Попробуйте, если вы открыты для экспериментов. Сегодня материалы делают настолько качественно, что сложно отличить их от натуральных. Зато это будет ваш вклад в экологию и защиту животных.

Пуховики оверсайз

Женщины любят ощущать себя завернутыми в гигантское и невесомое облако. Это ощущение дают пуховики оверсайз, которые по-прежнему в тренде. Можно выбрать как вариант покороче, так и подлиннее. Второй подойдет для более холодных регионов.

Такое пуховое пальто идеально для прогулок во время уикенда, поездки за город или небольшого пешеходного путешествия.

Итак, на фото в начале статьи мы можем видеть основные тренды сезона: яркие шерстяные пальто, которые по-прежнему сохраняют элегантность, но придают особый шарм за счет разнообразия расцветок; кожаные тренчи, способные подчеркнуть фигуру, если мы используем пояс; стеганые пальто и пуховики различной длины и объема.

Осталось выбрать свой стиль!