Мнение: Путину бронежилет не нужен…

Еще не успев отойти от бурного празднования Нового года, интернет ринулся бурно обсуждать поздравление президента России. Нет, не содержание речи, а «припухлость» Путина, мол, что это там у него под пальто?

Недоумеваю, какая разница, что носит Путин под пальто? Но это точно не бронежилет. Потому что Путину бронежилет не нужен. Во время записи поздравления в радиусе снайперского выстрела, наверняка никого не было. На то и ФСО, чтобы обезопасить главу государства от вражеских снайперов.

Скорей всего, под пальто у Путина корсет. Для 69-летнего человека нет ничего уникального в том, чтобы носить корсет. Не думаю, что в России (да и не только в России) много мужчин, доживших до 69 лет без радикулита или остеохондроза. Навальному вон всего 45, а у него уже серьезные проблемы со спиной. К 69 годам Навальный, не сомневаюсь, тоже под пальто будет носить корсет.

Так что все эти гадания, что у Путина под пальто – это не более чем переливания из пустого в порожнее.

Впрочем, пусть уж лучше интернет обсуждает, что у Путина под пальто, чем фантазирует о том, что у Путина в голове по поводу даты начала наступления на Украину…

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