«Циан» добавил в объявления пункт о хранении чурок и дров в квартирах

Арендодатели, сдающие свои квартиры через агентство недвижимости «Циан», получили возможность поставить галочку о запрете хранения в жилых помещениях чурок и дров. Пункт автоматически включён для всех квартир в домах с газовыми или электрическими плитами.

Галочка «Хозяин против чурок в квартире» стала компромиссом после скандала из-за запрета сдавать жилые помещения «только славянам». Столкнувшись с оттоком клиентов, руководство «Циана» пошло на попятную и включило в описание квартиры ряд пунктов, относящихся к типу отопления и плиты для приготовления пищи. В частности, хозяева квартир могут указать, что в ней есть электроплита, запретив таким образом хранить в доме чурки. По данным компании, в первые сутки после появления соответствующей галочки хранить чурки запретили 14,88% арендодателей.

«Многие наши клиенты понимают, что чурки нужны, чтобы их сжигать в печах. Но какой смысл делать это, если в квартире есть газ или электроплита? Чурки в ней просто не нужны и не уместны. Пусть арендаторы заранее видят, что хозяину их дровяные предпочтения не близки, и не тратит время на общение с такими владельцами. Уверен, в Москве достаточно много арендодателей спокойно относятся к чуркам и даже поленьям, поэтому никаких особых проблем данный пункт создать не должен», – считает гендиректор «Циан» Пётр Микоян.

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