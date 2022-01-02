Безупречна – Личное мнение

Случайно попались на глаза снимки молодой Клаудии Шиффер. Увидела и поняла, чего не хватает миру сегодня: безапелляционной, природной красоты.



Фото: Соцсети

Не знаю, как у вас, а у меня в последние годы — стойкое ощущение того, что мир пытается отменить такую красоту.

Как?

Либо заменить её боди-позитивом, чтобы никого не триггернуло, либо — пластической хирургией, чтобы дуры поверили, что можно стать красивой, если отрубить носину или надуть губы.

Пожалуйста, мир, не надо этого делать. Тебе это не нужно. Мне это не нужно.

Эра супер-моделей прошла, а мне так хочется, чтобы она вновь наступила.



Фото: Соцсети

Нет, я, конечно, обеими руками за то, что красота должна быть в глазах смотрящего. И за душевную красоту тоже всеми руками.

Однако это вовсе не значит, что субъективной красотой — той самой, что в глазах смотрящего, — нужно подменять красоту объективную: абсолютную и недостижимую для подавляющего большинства.

Такая красота даётся свыше. Её нельзя смастерить себе в операционной, но её, увы, можно в себе отменить: забить, обесценить, заставив по-настоящему красивых женщин стесняться своей безупречности — хоронить под бесформенными толстовками, накладывать на неё слой целлюлита или мужеподобных, стальных бицепсов.

Мы все разные. В большинстве своём, симпатичные. В большинстве своём, мы не являемся восхитительными красавицами, и к этому, к слову, не нужно стремиться.

Если ты родилась Оксаной Самойловой, то, что бы ты там себе ни пришивала и не рубила, Синди Кроуфорд из тебя не выйдет. Выйдет самоварная баба с филлерным пряником и носом «под Майкла Джексона».

Будьте собой. Цените свою уникальность. Любите свою симпатичность, которой, уверена, вы обладает. И при этом умейте восхищаться объективной и абсолютной красотой тех женщин, кому она дана от природы, причём ведь дана-то — в качестве испытания.

Как относитесь к на редкость красивым женщинам? Встречаете из теперь, в мире фотошопа — без фотошопа? Какие чувства испытываете в их присутствии? Себя какой считаете?

Только честно!

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