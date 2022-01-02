Мнение: Поговори со мной по-русски

“Сексуальность – не когда много показываешь, а когда много скрываешь”

Интересный и даже удивительный феномен русского Ютуба – люди, которые ведут канал на русском языке, будучи при этом иностранцами. Казалось бы – что интересного в том, чтобы смотреть на то, как иностранец с видимой натугой складывает слова в предложения на твоем родном языке? Ну, посмотреть один раз, как прикол… Но не все же время!

А если ввести в задачу дополнительное условие: что это будет милая красивая девушка-иностранка? А вот это, оказывается, меняет всё: такие иностранки становятся просто бешено популярны. Сотни тысяч подписчиков, тысячи восторженных комментариев! И я сам, признаться, впечатлен. Что-то, наверно, есть в этом глубоко провинциальное – до такой степени восхищаться тем, что какой-то иностранец “так здорово говорит по-русски”. Наверно, где-то в глубине души мы просто не верим, что это вообще кому-то нужно – тратить сотни рабочих часов своей жизни, чтобы учить русский, если ты уже и так знаешь ИНОСТРАННЫЙ, например, испанский! А если кто-то все-таки это сделал – это русского человека умиляет до невероятия.

Я сначала набрел на Нурию – испанскую девушку из Барселоны. Она, как я понял, просто учила русский в институте, и стала выкладывать свои упражнения в русский Ютуб просто для прикола, чтобы веселее было учиться. Но внезапно ее “упражнения” стали в России просто дико популярными, а она сама стала “звездой Ютуба”. Нурия действительно очень милая, и ее русский хорош. Вот из последних:

ну ведь хороша девка, без вопросов! Хотя и видно, что все-таки говорить ей и сейчас, после трех лет практики, достаточно сложно.

Но тут я нашел совсем уж феноменальный аналог Нурии: это… китаянка!! Там история вообще невероятная: девушка по имени Мэнсюэ после университета поехала в Москву – и тут всего за 3 года (!) освоила наш язык… да вообще охренеть – лучше Нурии! Китаянка! Шпарит на русском так, что за ней следить не успеваешь. Просто фантастика. А это ведь в сто раз сложнее, чем с испанского (я так думаю).

Единственное, что меня смущает в Мэнсюэ – я думаю, что это какой-то проект китайской разведки. На испанскую сигуранцу я грешу меньше, а вот китайцы с товарищем Си – могли. Ну потому что Мэнсюэ уж слишком великолепна для живого человека:

А слова какие знает – “милота”, “посиделки”, “блюрить”! Ну и представления китайцев о женской красоте – гм… Тоже очень интересно. Такая институализированная педофилия. “Милота в Китае ценится намного больше, чем сексуальность”.

Сколь многого мы еще не знаем.

Ну и вообще я вру, конечно, когда говорю, что та же Нурия завоевала столько подписчиков просто из-за прикольного знания языка. Нет, она просто еще и чертовски умная, да к тому ж тонко чувствующая натура. Да и китаянка говорит с таким богатым словарным запасом и так виртуозно строит предложения, как будто ей тексты весь Литинститут пишет…

Феноменальные девчонки.