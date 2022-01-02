Мнение: Как Каспаров поссорился с Ботвинником

Как Каспаров поссорился с Ботвинником

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал, как перестал общаться с 6-м чемпионом мира Михаилом Ботвинником после разногласий по поводу роли Иосифа Сталина в победе СССР в Великой Отечественной войне.

«Он [Ботвинник] противоречивая фигура, сын своего времени, — сказал Каспаров на YouTube-канале Levitov Chess. — Тоже впитал все то, советское. Наши политические взгляды сильно разнились, Михал Моисеич был сталинистом, верившим в определенные советские мифы. И это потом станет проблемой. Жалко, что политика многих людей разделит.

Но контакт у нас с ним сложился сразу. Он сразу полюбил меня. У нас были такие отношения — от привязанности-любви учителя к ученику до высокой трагедии, когда будет 1987 год и Ботвинник начнет рассказывать детям, что Сталин выиграл войну. Я сказал ему: «Михал Моисееич, при мне это говорить не надо». С этого момента начинается разрыв.

https://www.sport-express.ru/chess/news/garri-kasparov-kogda-botvinnik-nachal-govorit-chto-stalin-vyigral-voynu-u-nas-sluchilsya-razryv-1875349/ – цинк

Ботвинник прожил все сталинское время (его шахматная карьера бурно стартовала во второй половине 20х, а чемпионом мира Ботвинник стал вскоре после победы в Великой Отечественой Войне) и прекрасно знал о чем говорил, потому что он жил при Сталине и был неотъемлемой частью этой эпохи.

Каспаров же конечно же при Сталине не жил (родился в 1963 году) и сведения о той эпохе черпал из антисоветских опусов. Что не помешало ему пытаться поучать человека, который собственно и дал ему путевку в шахматную жизнь. Собственно, данная история лишнее свидетельство того, насколько во всех смыслах был крут Ботвинник, который не стеснялся отстаивать свои взгляды, даже когда это было "не модно". В данном случае Ботвинник не стеснялся говорить о роли Сталина во время Перестройки, когда было модно поносить Сталина. А ведь мог подстроиться под крикливый хор антисталинистов, попасть в поток. Его шахматные книги всегда были самыми любимыми, в том числе и потому, что в них прослеживался человек с железными принципами – не только шахматными, но и жизненными. Как человек сталинской эпохи, Ботвинник был цельным. Каспаров же этой историей снова показал, что за пределами шахматной доски это был прямо скажем не самый умный человек.

Ну а касательно Сталина и войны, то правильнее говорить, что войну выиграл многонациональный советский народ под руководством Сталина и коммунистической партии. Это так сказать медицинский факт. В отношении заявлений Ботвинника, время все расставало по местам, победа в ВОВ считается главным достижением Сталина в глазах современных жителей России (опросы это хорошо показывают), а взгляды Каспарова, как и крикливый чернушный антисталинизм уже давненько находятся в маргинесе, покуда сам Каспаров вещает из прекрасного американского далека.

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