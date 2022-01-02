Мнение: Улица Фанни Каплан, подача в суд онлайн и поощрение за доносы о взятках

1. В Петербурге есть улица Александра Ульянова — знаменитого террориста, старшего брата Ленина. Вот что странно: улицы Фанни Каплан в Петербурге нет. Хотя казалось бы, практически одинаковая судьба. Оба революционеры, боевики, социалисты. И тот, и другая устраивали покушение на правителя России, которого считали диктатором. И тот, и другая были за своё преступление казнены.

Почему же Александр Ульянов живописался в советских учебниках героем, а Фанни Каплан — злодейкой? Неужели исключительно из-за блата, потому что один был родственником Ленина, а вторая была его врагом?

2. В России, как и в любой другой свободной стране, есть граждане, которые в качестве хобби обожают постоянно подавать на кого-нибудь в суд. Новом году сутяжничать стало проще, можно это делать не выходя из дома. Впрочем, взаимодействие с судами серьёзно упростится для всех россиян, так что новость скорее хорошая:

https://lenta.ru/news/2022/01/01/na_start/

Новый федеральный закон, действующий с 1 января, разрешил подавать в суд иски и иные документы в электронном виде. Они должны быть подписаны простой электронной подписью.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300041

Сделать это можно через портал «Госуслуги» либо через иную информационную систему, определенную Верховным судом, а также через систему электронного документооборота участника процесса. Также суд вправе предоставить участникам процесса доступ к материалам дела в электронном виде.

Кроме того, истцам, ответчикам и всем, кто причастен к процессу, теперь разрешено участвовать в судебных заседаниях удаленно, посредством веб-конференции при наличии в судах такой технической возможности.

3. В Госдуме предложили награждать россиян, которые сообщают в компетентные органы о взяткодателях и взятковымогателях:

https://lenta.ru/news/2021/12/29/donosite/

Россиян, сообщающих правоохранителям о случаях, когда у них просят взятку, следует поощрять. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщает в среду, 29 декабря, «360».

Так депутат прокомментировал информацию о том, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко наградил своего заместителя Сергея Федотова за то, что тот отказался принимать крупную взятку, сдав правоохранителям чиновницу, предлагавшую ему за свое повышение три миллиона рублей.

«Это говорит о том, что идет правильный процесс выздоровления системы внутри себя», — сказал Хамзаев.

Он добавил, что чиновникам следует делать выводы из роста числа наказаний их коллег за коррупционные преступления, однако, по словам парламентария, система поощрений тоже должна иметь место.

28 декабря сообщалось, что вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов, ранее отказавшийся от взятки в размере трех миллионов рублей, получил от губернатора премию в размере 47,2 тысячи рублей. Эту сумму Федотов перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».