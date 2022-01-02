“Оказались в задымленной ловушке”. В Запорожье горело общежитие, из него эвакуировали около 30 человек

Информация о пожаре в ГСЧС поступила в 2.13. На место направили девять машин и 28 спасателей. Они выяснили, что на втором этаже здания горели вещи и мебель.

“Ликвидация пожара происходила в двух направлениях: первое – спасение людей, которые оказались в задымленной ловушке, одновременно с этим тушили пожар”, – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы из здания эвакуировали 28 человек, в том числе пятерых детей.

“Из-за сильного задымления бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе. В 2.50 спасатели локализовали пожар, а в 2.57 полностью ликвидировали горение”, – уточнили в релизе.

Причину пожара пока не установили.

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