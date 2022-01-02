Часть металлургического завода в Днепре прекращает работу. Среди причин – проблемы на “Укрзалізниці” – СМИ

“Есть комплекс причин: неопределенность поставки угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена энергоносителей. Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, что не позволяет быть предприятию рентабельным”, – отметил инсайдер.

Собеседник издания добавил, что точных сроков простоя еще нет, “но предварительно остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры рынка металлопроката”.

Контекст:

За последние пять лет стоимость услуг “Укрзалізниці” выросла более чем на 200%. Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак отмечал, что постоянное повышение тарифов не приводит к росту качества услуг.

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков заявил, что если “Укрзалізниця” будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то это спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.

Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали “Антимеморандум” и призвали власти не допустить списания вагонов. Из-за этого проекта бизнес и “Укрзалізниця”, потеряют миллиарды, считают подписанты, а заработают несколько человек – владельцы вагоностроительных заводов, писало “РБК-Украина”.

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