В Непале в ДТП попал автобус, в котором везли покойника, есть погибшие

По предварительным данным, двигаясь по крутому и скользкому от росы участку дороги, водитель автобуса превысил скорость на повороте, и автобус упал с крутого склона.

В ходе аварии три человека были выброшены из машины и погибли, тела еще четырех были зажаты внутри автобуса.

Все погибшие – мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Трое из них жили в городе Бутавал, четверо – в муниципалитете Малрани.

Ранения также получили 16 человек, которые находились в автобусе. У них травмы головы, спины, груди, рук и ног.

Автобус направлялся из Бутвала в район Гандаки.

Правительственный администратор Шаши Дхар Гимире рассказал The Associated Press, что автобус вез людей вместе с телом их умершего родственника.

Контекст:

В Непале, расположенном в горной местности, часто случаются ДТП с сорвавшимися в пропасть машинами.

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