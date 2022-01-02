Комиссия назвала виновного в гибели артиста на сцене Большого театра

Комиссия по расследованию гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установила, что заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова нарушила должностные инструкции, рассказал результаты заключения комиссии адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.

«В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», – рассказал Алешкин РИА «Новости».

Он уточнил, что вина Евгения Кулеша составила 10%. Адвокат отметил, что в комиссию входят представители фонда социального страхования, профсоюзов, работники, которые связаны с предприятием, а также трудовая инспекция Москвы.

Ранее Алешкин сообщил, что Кулеш находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, артист Большого театра Евгений Кулеш погиб в октябре во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Коллега погибшего заявил, что причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность.

Адвокат сообщал, что неизвестные требуют от матери погибшего артиста отказаться от претензий и приостановить расследование уголовного дела.