 

Комиссия назвала виновного в гибели артиста на сцене Большого театра

02.01.2022, 19:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комиссия по расследованию гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установила, что заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова нарушила должностные инструкции, рассказал результаты заключения комиссии адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.

«В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», – рассказал Алешкин РИА «Новости».

Он уточнил, что вина Евгения Кулеша составила 10%. Адвокат отметил, что в комиссию входят представители фонда социального страхования, профсоюзов, работники, которые связаны с предприятием, а также трудовая инспекция Москвы.

Ранее Алешкин сообщил, что Кулеш находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, артист Большого театра Евгений Кулеш погиб в октябре во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Коллега погибшего заявил, что причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность.

Адвокат сообщал, что неизвестные требуют от матери погибшего артиста отказаться от претензий и приостановить расследование уголовного дела.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Госкино Украины в 2020 году не запретило ни одного российского фильма

09.07 / Ляшко: За все время эпидемии я сделал два теста на коронавирус. Оба – отрицательные

09.02 / США решили вернуться к вопросу принадлежности Голанских высот

11.08 / Добровинский предположил причину ухудшения здоровья Ефремова

03.08 / В РФ изучают возможность создания сверхбыстрой магнитной памяти

28.10 / В ряде школ США запретили использовать костюмы из сериала “Игра в кальмара”

27.08 / Россию назвали лидером по общественному наблюдению на выборах

20.07 / Победителями третьего сезона конкурса «Мой первый бизнес» стали 12 школьников

23.11 / В Новой Москве арестован сбивший маму и двух детей водитель

17.07 / Белый дом назвал правдоподобной версию утечки коронавируса из лаборатории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика