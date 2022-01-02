 

Мнение: Предупреждения

02.01.2022, 19:10, Разное
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Не успел закончиться старый и начаться новый год, как пошли предупреждения о новой волне коронавируса — пятой по счету. И прогнозы про 50-тысячную суточную заболеваемость новым штаммом «омикрон». Мало того — сегодня возникло предположение, что через полгода «омикрон» сменится на следущий по счету штамм с иными, чем у него, свойствами.

Будем откровенны: сам факт «пятой волны» уже говорит о полном провале всех предыдущих стратегий борьбы с коронавирусом. Все эти стратегии, основанные на жесточайших ограничениях, в качестве обоснования этих ограничений имели конечную цель «победы» над заболеванием. Носите маски и самоизолируйтесь — и мы победим. Не получилось. Новая модификация стратегии звучала похоже — скоро будут вакцины, нужно потерпеть и продолжить ограничения. Появятся вакцины — мы победим. Следующее изменение стратегии произошло, когда вакцинация никак не повлияла на заболеваемость — теперь появилась установка «нужно догнаться бустером». Теперь уже нет никаких сомнений, что сама вакцинация провоцирует подъем заболеваемости — статистика по странам, которые первыми достигли максимумов вакцинации, теперь становятся лидерами по заболеваемости. Но стратегия не меняется — нужно снова вакцинироваться. По третьему, четвертому, десятому разу. Сокращая промежутки и периоды между уколами.

Если метод не работает — он не будет работать, как его ни пытайся подкорректировать. Более того: неверное решение с течением времени создает свои собственные противоречия в дополнение к исходному. И мы уже можем с полной уверенностью диагностировать эти новые противоречия: люди не становятся здоровее после вакцинации. Наоборот — они существенно «проседают» в иммунном отношении, и теряют способность противостоять не только ковиду, но и иным заболеваниям и инфекциям.

Российскую специфику я не привожу в пример, так как наша чудовищная смертность — это следствие катастрофы отрасли здравоохранения и использования неприспособленной инфраструктуры, которая немедленно создает так называемые внутрибольничные инфекции, от которых, в общем-то, и умирает значительная часть заболевших и госпитализированных.

Очевидно одно: если избранная стратегия борьбы не работает, нужно менять вначале цель, затем — метод ее достижения. Цель: «победа над коронавирусом» недостижима. Это примерно как победа над преступностью. Целью борьбы с преступностью является снижение ее уровня до такого, который перестает угрожать устойчивости общества и государства, выведение преступного сословия в маргинальное состояние. Опять же — в России эта цель недостижима по той причине, что преступное сословие и есть государство. Поэтому борьба с преступностью в нашей стране на данном этапе принципиально не решаема. Однако для нормальной страны такая цель выглядит вполне здраво.

То же самое касается и коронавируса: победа над ним — это ложная цель. Для чего нас кормят ложью, вопрос отдельный. И к медицине не имеющий ни малейшего отношения. С ним придется жить. И жить достаточно долго, пока вместо него не появится что-то еще. А значит, нужно ставить принципиально иную задачу: повышать здоровье населения не через поголовные и крайне неоднозначные насильственные процедуры за гранью всех этических и правовых норм. Нужно полностью пересматривать концепцию отечественного здравоохранения, делая упор на профилактику и укрепление личного здоровья через улучшение условий жизни людей, через создание личного иммунитета, через выделение групп риска, восстановление разрушенных инфекционных мощностей — всё то, что у нас уже было и что себя зарекомендовало с лучшей стороны.

Да, конечно, здесь есть одна небольшая проблема — при нынешней власти это благое пожелания выглядит утопией. Эти люди — не про наше здоровье, они про свою шкурную выгоду. Но тут выбор простой — либо наше здоровье, здоровье и будущее наших детей, либо их бездонные карманы. Другого выбора на самом деле нет.

Источник: Эль Мюрид



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