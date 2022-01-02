Ученые назвали факторы, способствующие прибавлению веса при отказе от курения

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02.01.2022, 18:40, Разное
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Ученые из медицинской школы Нью-Йорка назвали факторы, которые способствуют прибавлению веса при отказе от курения. Оказалось, что ключевую роль в этом играют кишечные микроорганизмы.
Ученые поделились результатами научной работы. Они надеются, что их исследование поможет тем, кто хочет перестать курить, но переживает из-за возможных побочных эффектов. Оказалось, что набор лишнего веса является самой частой причиной, которую приводят курильщики, не желающие избавляться от вредной привычки.

В качестве подопытных были использованы мыши. Для них создали специальные условия, почти аналогичные тем, в которых пребывает человек, в процессе отказа от курения. Испытуемые принимали антибиотики, уменьшающие активность бактерий, вследствие его, снизился и набор веса. Ученые пришли к выводу, что именно кишечные микроорганизмы оказывают наибольшее влияние на появление лишних килограммов у бывших курильщиков.

При данном раскладе, тела подопытных не подвергались значительным изменениям и в период последующих недель после приостановления употребления антибиотиков. Их рацион питания при этом не играл никакой роли. Для того, чтобы подтвердить собственные догадки, специалисты сделали мышам пересадку вещества из кишечника «бросивших курить», а также «совсем некурящих» животных. Стало понятно, что подопытные из первой категории полнеют с большей скоростью, чем те, что были во второй.

Источник: expert.ru



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