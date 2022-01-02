 

Мнение: Кто твой друг?

02.01.2022, 18:36, Разное
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Президент Сальвадора Найиб Букеле разжигает в Твиттере.

"Кто твой друг?
Тот [Китай], который дает вам стадион, библиотеку, конференц-центр, причал и водоочистные сооружения?
Или тот [США], кто внесет вас в списки, накладывает на вас санкции и финансирует ваших оппонентов?

Ох, забанят его в Твиттере, за оскорбление чувств верующих в США. Еще и дополнительные санкции введут.
Неладное что-то на заднем дворе США творится. Как с такими делами реализовывать Доктрину Монро 2.0?

PS. До кучи.

Китай открыл свое посольство в Никарагуа, после того как там разорвали отношения с Тайванем. Еще на одну страну признающую Тайвань стало меньше. Китай и Никарагуа восстановили дипломатические отношения разорванные в 1990-м году после того, как руководство Никарагуа пообещало, что разорвет все отношения с Тайванем и прекратит любые контакты с официальными представителями острова, который пока еще не вернулся в родную гавань.Китай уже обещает местным властям различные инвестиции, а также ожидает присоединения Никарагуа к инициативе "Один пояс – один путь", которая одной только Евразией и Африкой ограничиваться не собирается.Само собой, с точки зрения США, Китай занимается реализацией свох геостратегических и экономических инициатив фактически на американском заднем дворе. Отсюда и усиление санкций против Никарагуа, хотя применительно к Украине, США заявляют, что никто не имеет право указывать суверенной стране, с кем вести дела. Тут вижу, тут не вижу.

На очереди Гондурас, где новый президент пообещала разорвать все связи с Тайванем и сосредоточиться на развитии отношений с КНР.

Источник: Colonel Cassad



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