Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком
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На фото Лурдес Леон позирует в прозрачном платье.
“Счастливого Нового года”, – подписала снимок Мадонна, а также добавила к фото эмодзи в виде снеговика, бокалов шампанского, огня и салютов.
Скриншот: madonna / Instagram
Контекст:
Лурдес Мария Чикконе Леон, больше известная как Лола, родилась в 1996 году в Лос-Анджелесе. Она первый ребенок Мадонны. Отец Лурдес – актер кубинского происхождения Карлос Леон. Девушка работает моделью.
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