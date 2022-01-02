 

Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком

02.01.2022, 18:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фото Лурдес Леон позирует в прозрачном платье.

“Счастливого Нового года”, – подписала снимок Мадонна, а также добавила к фото эмодзи в виде снеговика, бокалов шампанского, огня и салютов.

Скриншот: madonna / Instagram
Контекст:

Лурдес Мария Чикконе Леон, больше известная как Лола, родилась в 1996 году в Лос-Анджелесе. Она первый ребенок Мадонны. Отец Лурдес – актер кубинского происхождения Карлос Леон. Девушка работает моделью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / В РФ разработана уникальная система подводной связи

19.12 / Министр нефти Ирана запланировал визит в Москву

23.12 / Украинскому телеканалу объявили предупреждение за показ пресс-конференции Путина

07.09 / Берлин объяснил задержку с передачей РФ данных о состоянии Навального

17.08 / Суд в Латвии приговорил к 15 годам «российского шпиона»

09.02 / Инициатор флешмоба в поддержку Путина ответил критикам от оппозиции

23.02 / В Украине за сутки умерло втрое больше пациентов с COVID-19, чем накануне

27.07 / Эксперт рассказал о главных признаках большого износа аккумулятора

12.09 / Глава СК поручил изучить причины и основания задержания россиянина в аэропорту Праги

29.07 / “Всю жизнь отдал авиации”. Ведущий Комаров рассказал о пилоте, который погиб в авиакатастрофе на Прикарпатье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика