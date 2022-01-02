“Я в шоке. Вот, что значит – гены!”, “До мурашек”. Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене

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02.01.2022, 18:32, Новости дня
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“Наше выступление с Гарри на новогоднем выпуске “Две звезды. Отцы и Дети”. Вчера смотрели всей семьей”, – подписал он публикацию, которую за час после появления в соцсети посмотрели больше 300 тыс. раз

“Гарри молодчина, но и папа – красавчик. Хорошо воспитывает деток!” – написала 4989.liudmila.

“Голосистый парень”, – отметила ol_ga0312.

“До мурашек”, – отреагировала micci_basenji.

“Я в шоке. Вот, что значит – гены!” – прокомментировала gorodechnai_tatiana.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой в 2011 году. В 2017-м они обвенчались.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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