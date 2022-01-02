Военнослужащая ВСУ, снявшаяся в новогоднем поздравлении Зеленского, заявила, что сделала это “по распоряжению”

“Была, есть и буду против Зе. “Друзья” удаляются, ой, как неудобно. Если нет понимания, что я действующая военнослужащая и было распоряжение, ну что сказать…” – отметила она.

https://www.facebook.com/natalaborisovska/videos/255786643292244/

После выхода в эфир поздравления Зеленского на странице Борисовской в Facebook Александр Гром написал: “С Новым годом! Держись, малая! Сейчас комсомольцы налетят. Свои рядом, несмотря ни на что!”

https://www.facebook.com/grom.alex.grom/posts/4855778387795398

Борисовская позже сообщила в соцсети, что ее обвинили в “зраде” и в том, что она своим участием в поздравлении “легализовала целого президента”.

“Оказывается, я была героем на войне только тогда, когда была по вкусу политическим пристрастиям, ну а так я предатель целого государства… Еще момент, очень радует, что ненавидящие Зе так страстно смотрели его обращение, чтобы мне потом писать в комменты… Готова освободить место “героя на войне” для недовольных”, – подчеркнула старший сержант.

https://www.facebook.com/natalaborisovska/posts/419534493187024

Контекст:

В новогоднем поздравлении 31 декабря 2021 года Зеленский рассказал о достижениях за прошлый год и озвучил планы на 2022 год. Также глава государства заявил о своей главной цели в должности президента, а прошлый, 2021 год Зеленский назвал особенным в связи с 30-летием независимости Украины.

Участие в новогоднем обращении приняли граждане, отличившиеся важной деятельностью, достижениями и результатами. На съемку пригласили в частности пилотов вертолета Airbus H145 Виталия Цапка и Василия Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи эвакуировали ребенка с врожденным пороком сердца, шахтера из Краматорска Евгения Александрова, технолога хлебозавода из Днепра Светлану Кульбаку, строителя моста в Запорожье Александра Ластовяка, учителя физики из Харькова Илью Гельфгата, который подготовил многих победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад.

В съемках также приняли участие танкист Евгений Сидоренко, доброволец Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи), пограничник Эдуард Атрашкевич, первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Иван Винник, старший лейтенант Владимир Соснин, лейтенант Василий Тарасюк (позывной Тайфун), командир фрегата “Гетман Сагайдачный” Алексей Корецкий.

—