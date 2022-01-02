 

Жертвами наводнения в Малайзии стали по меньшей мере 50 человек

02.01.2022, 18:31, Новости дня
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Пропавшими без вести являются два человека.

От стихии пострадали семь штатов Малайзии из 13: Келантан, Тренгану, Паханг, Джохор, Малакка, Негери-Сембилан и Сабах.

Из-за наводнений были эвакуированы, по данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, более 125 тыс. человек. Позже большинство из них вернулись домой.

Reuters отмечает, что наводнения являются “обычными” для восточного побережья Малайзии в период с октября по март, но 17 декабря 2021 года начались “необычно сильные дожди”.

Власти страны обещают денежную помощь пострадавшим от наводнений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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