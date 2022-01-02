В Харькове полиция разыскала трехлетнего ребенка, которого мать оставила на прогулке

Информация в полицию поступила в 17.30. Харьковчанка рассказала, что ее дочь пошла на прогулку с дочкой, а домой вернулась одна. На вопрос, где находится маленький ребенок, сказала, что оставила дочь со знакомым.

“На поиски малышки был ориентирован весь личный состав районного управления полиции №2 и дежурные экипажи патрульной полиции. Примерно через два часа девочку обнаружили возле станции метро “Студенческая”, она находилась с 40-летним мужчиной, который разыскивал ее мать”, – отметили в релизе.

Ребенка осмотрели медики. Противоправных действий в отношении девочки совершено не было, подчеркнули правоохранители.

Нацполиция планирует привлечь мать ребенка к административной ответственности.

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