Финляндия задумалась о вступлении в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО, информирует финская телекомпания Yle.

«У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО, и мы считаем ее реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности», – рассказала Марин. Она добавила, что Финляндия также усиливает оборонное сотрудничество с Европейским союзом, передает «Газета.ru».

Уточняется, что пока оценивается обстановка в регионе, и по результатам оценки будет принято решение о подаче заявления на вступление в военный блок.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые РФ выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности.

Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.