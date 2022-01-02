 

В США предложили исключить страны Балтии из НАТО ради сделки с Россией

02.01.2022, 18:26, Новости дня
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США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с Россией, пишет американский аналитик Дэвид Пайн с своей статье для издания The National Interest.

В публикации эксперт предупредил об одном из возможных сценариев развития событий после того, как президент России Владимир Путин потребовал вывода иностранных войск с территорий стран – членов НАТО в Восточной Европе, а также предоставления гарантий дальнейшего нерасширения альянса, информирует Газета.ru.

Публицист допускает, что это может заставить США исключить из НАТО Литву, Латвию и Эстонию.

В четверг состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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