Тренер «молодежки» заявил об отсутствии дыма на борту самолета

Канадская авиакомпания провела осмотр всех членов делегации молодежной сборной РФ по хоккею перед вылетом во Франкфурт, сообщил главный тренер команды Сергей Зубов.

«Я не знаю, откуда эта информация. Никакого сигаретного дыма на борту самолета не было. По моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошел осмотр компанией Air Canada, мы все были допущены на следующий рейс», – ответил Зубов на вопрос журналистов, курил ли он в рукаве самолета перед снятием с рейса, передает РИА «Новости».

Напомним, молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.