 

Тренер «молодежки» заявил об отсутствии дыма на борту самолета

02.01.2022, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Канадская авиакомпания провела осмотр всех членов делегации молодежной сборной РФ по хоккею перед вылетом во Франкфурт, сообщил главный тренер команды Сергей Зубов.

«Я не знаю, откуда эта информация. Никакого сигаретного дыма на борту самолета не было. По моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошел осмотр компанией Air Canada, мы все были допущены на следующий рейс», – ответил Зубов на вопрос журналистов, курил ли он в рукаве самолета перед снятием с рейса, передает РИА «Новости».

Напомним, молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности физлиц и НКО-иноагентов

13.10 / Кремль рассказал о темах беседы Путина с наследным принцем Абу-Даби

10.04 / Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar

18.07 / Компания SpaceX откроет свое производство в Индии

22.09 / Россия допустила возможность продления СНВ-3 на срок менее пяти лет

19.06 / «Трёхходовочка Трампа» – в комплименте Путина в адрес Байдена CNN увидел скрытый укол

15.03 / США заявили о планах укреплять отношения с союзниками и сохранять военную мощь

10.07 / Мнения: Святая София стала символом грядущих больших перемен

03.10 / Психотерапевт оценил психологическое состояние покончившей с собой журналистки Славиной

01.07 / Псаки не стала отвечать на заявление Путина об инциденте с британским эсминцем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика