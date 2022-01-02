“Красивейшее тело”, “Бомбическая”. Бывшая жена Шнурова позировала топлес на снегу

Ее образ на фото дополнили колье с камнями и бокал в руке.

“С Новым годом всех вас. Любите, будьте любимы и вдохновения всем на самые прекрасные свершения в 2022 году!” – подписала она публикацию.

“Красивейшее тело”, – прокомментировала muzayanina.

“Бомбическая”, – написала sokolovale.

“Безупречный силуэт”, – отреагировала xeniasolo.

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Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova)

Контекст:

Матильда Шнурова (настоящее имя Елена Мозговая) родилась 13 июля 1983 года. В браке с лидером группы “Ленинград” Сергеем Шнуровым была с 2010-го по 2018 год. Детей у пары нет. Шнурова владеет рестораном “Кококо” и балетной студией “Айседора”.

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