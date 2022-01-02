Россия шантажирует Европу и показывает, что готова к вооруженному конфликту – премьер Чехии

Фиала считает, что 2022 год будет одним из самых сложных и трудных в истории независимой Чехии. Среди главных вызовов он назвал пандемию коронавируса, рост цен на энергоносители и инфляцию.

“Некоторые экономисты настроены скептически и говорят, что инфляцию не удастся остановить, пока цены на энергоносители не будут взяты под контроль. Но это тема, которая также требует международного решения. С одной стороны, есть Россия, которая пытается шантажировать Европу и даже показывает, что она готова к вооруженному конфликту. С другой стороны, у нас есть крупные европейские государства, которые решили инвестировать в независимость от ископаемого топлива практически любой ценой”, – сказал премьер Чехии.

При этом он предостерег “популистов и политических спасителей”, которые будут предлагать “простые решения” – “от чего-то отказаться или откуда-то выйти”.

“Это неправда. В конце концов, у сложных проблем никогда не бывает простых решений”, – подчеркнул Фиала.

Ответственность за многие проблемы страны он возложил на предыдущее правительство и отметил, что нынешние власти страны “унаследовали бюджет с огромным дефицитом”. Он также пообещал, что, хотя рост цен на энергоносители и сбои поставщиков могут в ближайшие месяцы затронуть тысячи семей, “правительство сделает все возможное, чтобы они не остались без помощи”.

Коалиционное правительство во главе с Фиалой приступило к работе 17 декабря 2021 года.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены газом на 71%, тогда как в предыдущие годы – в среднем на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала падать.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе выросли на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

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