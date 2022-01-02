Бородина взяла билеты за миллион рублей и возмутилась плохому сервису

Телеведущая Ксения Бородина купила билеты на Мальдивы, которые обошлись ей в сумму около миллиона рублей, ее возмутила нехватка пледов с подушками на борту для всех пассажиров.

«Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тыс. с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом – 94 тыс., комфорт – 450, про бизнес вообще молчу… он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!» – сообщила телеведущая в своих сторис в Instagram.

Знаменитость купила билеты на самолет для себя и двух дочерей в комфорт-класс на Мальдивы общей стоимостью 1,1 миллиона рублей, информирует Lenta.ru.

Ранее подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией.