Американцы раскритиковали новогоднее поздравление Байдена

Пользователи раскритиковали публикацию президента США Джо Байдена в Twitter, в которой он поздравил американцев с Новым годом.

Байден разместил в сети фотографию того, как он с супругой наблюдает за праздничным салютом. «В 2022 году мы продолжим строить лучшую Америку. С Новым годом!» – подписал он снимок, информирует Lenta.ru.

Подписчики негативно отреагировали на твит, указав на существующие проблемы в стране.

«Вся ваша работа будет напрасной, если вы не обеспечите гражданам право голоса», – сообщила пользовательница с ником @francescatututu.

«Я только что заплатила 150 долларов за тесты на COVID-19 для своей семьи и хочу вернуть эти средства и деньги за все мили, которые я проехала, чтобы эти тесты найти. Так быть не должно», – пожаловалась @AlaskaGrannyof8.

«Цены на продукты питания выросли на 6 процентов, на энергоносители – на 35, на газ – на 58. Смертность от COVID-19 выросла по сравнению с 2020 годом. На южной границе беспорядок», – заметил @dubusky.

«Пожалуйста, поработайте над снижением инфляции и стоимости бензина», – посоветовал @RandyRossi35.

«Простите кредиты, предоставленные студентам на обучение», – напомнил @dlo0wrld.

Ранее президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.