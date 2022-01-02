Ванга назвала дату, когда российская экономика войдёт в мировой ТОП-5

Личный биограф Ванги Велизар Властимиров сообщил журналистам о расшифровке новой серии дневников знаменитой провидицы. В предсказаниях идёт речь о экономическом развитии государств, в частности, был сделан прогноз по вхождению России в первую пятёрку мировых экономик.

По словам Ванги, Россия займёт 4-5 место в мире по объёму внутреннего валового продукта уже в ближайшее тысячелетие, а при удачной конъюнктуре цен на энергоносители – в ближайшие сто лет.

«Это даже не прогноз, а фактически реальное событие. Ванга прогнозирует в этом столетии глобальный катаклизм. Какой именно сложно предсказать, но несколько ведущих стран будут уничтожены вместе с экономиками, но не Россия. Ванга пишет, что святой Владимир победит всех дьяволов и приведет Россию к успеху. Вся страна будет жить хорошо: Москва, Петербург, Челябинск, Магадан, Киев», – комментирует её слова Властимиров.

Также Ванга оставила послание российским властям с комплексом мер по поддержке экономики.

«Выгнать рыжего дьявола. Кто имелся в виду, мне сложно сказать, но точно рыжий», – заключил биограф Ванги.

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