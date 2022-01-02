 

Ванга назвала дату, когда российская экономика войдёт в мировой ТОП-5

02.01.2022, 17:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Личный биограф Ванги Велизар Властимиров сообщил журналистам о расшифровке новой серии дневников знаменитой провидицы. В предсказаниях идёт речь о экономическом развитии государств, в частности, был сделан прогноз по вхождению России в первую пятёрку мировых экономик. 

По словам Ванги, Россия займёт 4-5 место в мире по объёму внутреннего валового продукта уже в ближайшее тысячелетие, а при удачной конъюнктуре цен на энергоносители – в ближайшие сто лет.

«Это даже не прогноз, а фактически реальное событие. Ванга прогнозирует в этом столетии глобальный катаклизм. Какой именно сложно предсказать, но несколько ведущих стран будут уничтожены вместе с экономиками, но не Россия. Ванга пишет, что святой Владимир победит всех дьяволов и приведет Россию к успеху. Вся страна будет жить хорошо: Москва, Петербург, Челябинск, Магадан, Киев», – комментирует её слова Властимиров.

Также Ванга оставила послание российским властям с комплексом мер по поддержке экономики. 

«Выгнать рыжего дьявола. Кто имелся в виду, мне сложно сказать, но точно рыжий», – заключил биограф Ванги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Лукашенко о смене режима в Белоруссии: Я наелся властью и Конституциями

30.12 / СМИ: принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци планируют сыграть вторую свадьбу в 2021 году

15.10 / Следствие запретило Ивану Сафронову получать и отправлять письма

28.11 / Ученые обработали новые снимки Curiosity и удивились результату

15.11 / GQ: Человек года 2020 – Личное мнение

02.06 / SpaceX запустит четыре миссии частных космонавтов на космическую станцию ​​до 2023 года.

31.03 / Меняет ли маска наш голос? Исследователи нашли ответ

27.06 / Алия Шокат, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, впервые прокомментировала их отношения

01.03 / Ученые назвали препараты, спасающие от смерти из-за коронавируса

01.02 / Володин сообщил об укреплении российских позиций в ПАСЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика