Эксперты перечислили побочные эффекты аспирина, выявляющиеся в туалете

Эксперты клиники Майо рассказали, что аспирин имеет побочные эффекты, которые связывают с посещением туалета. Они также напомнили, что препарат имеет несколько применений.

Аспирином привыкли пользоваться как болеутоляющим при менструальных и головных болях. Также низкую дозировку назначают для снижения рисков сердечного приступа или инсульта, но также как и остальные лекарственные препараты, он имеет побочные эффекты. Специалисты отмечают те, которые связаны с посещением туалетной комнаты, а точнее с дефекацией и мочеиспусканием.

Пациенту следует получить консультацию доктора, если после приема аспирина появилась диарея. Также стоит обращать внимание на черные или смолистые фекалии. Если стул стал черного цвета, то это может быть связано с кровотечением в желудочно-кишечном тракте. Такая симптоматика связана и с мочеиспусканием. Сюда отнесли темную и мутную мочу. Если человек увидел в моче кровь, то это тоже может быть последствием приема препарата. Запор тоже считается побочным проявлением лекарства в низких дозах.

Не у всех людей появляются отрицательные проявления, но о них необходимо знать, чтобы решить затруднение быстро. Аспирин могут не назначить, если у человека имеется аллергическая реакция на обезболивание, язва или несварение желудка, астма, проблемы с почками или печенью, обильные месячные, высокое давление, проблемы со свертываемостью крови, подагра.

Источник: www.medikforum.ru