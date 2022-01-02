 

“Она в Украине, я в Вашингтоне”. Маркарова рассказала, что переживает разлуку с лошадью

02.01.2022, 17:02, Новости дня
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Дипломат указывает в своих декларациях, что является владелицей рыжей кобылы ганноверской породы с 2007 года. В ходе интервью Маркаровой задали вопрос о том, что она сейчас делает с животным. 

“Я по ней скучаю сейчас. Потому что она – в Украине. А я нахожусь в Вашингтоне, – ответила Маркарова. – Ее зовут Овация. Это такая история из глубокого прошлого. Когда-то я увлекалась верховой ездой. К сожалению, после травмы перестала этим заниматься. Овацию купила еще маленькой фактически, потому что иначе ее судьба была бы не слишком радостной”.

Контекст:

Маркаровой 45 лет. Она получила степень магистра экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США). В конце 1990-х – начале 2000-х она работала в инвестиционных компаниях в США, затем возглавляла инвестиционные компании в Украине.

В 2015 году Маркарова стала заместителем министра финансов Украины, а в 2018-м – возглавила министерство. Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. В марте 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука, после чего Маркарова вернулась в бизнес.

Послом Украины в США президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркарову 25 февраля 2021 года. Она отправилась в США в апреле.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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