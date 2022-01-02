Лионель Месси заразился коронавирусом

Позитивные тесты на коронавирус получили Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.

Все эти футболисты находятся на самоизоляции и соблюдают требования медицинского протокола.

Кроме того, в ПСЖ сообщили, что бразильская звезда клуба Неймар продолжит восстанавливаться на родине от травмы до 9 января. Ожидается, что он вернется к тренировкам через три недели.

Все они не смогут принять участие в матче 1/16 финала Кубка Франции – ПСЖ сыграет против “Ванна” уже в этот понедельник, 3 января. После 19 туров команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков.

Контекст:

Месси – один из самых титулованных футболистов в мире. Он обладатель рекордного количества “Золотых мячей”, эта награда вручается лучшему футболисту мира. Кроме того, он один из двух футболистов, забивших более 100 мячей в еврокубках, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Профессиональную футбольную карьеру аргентинец начала 2004 году в “Барселоне”. За испанский клуб он выступал до августа 2021 года, а затем перешел в ПСЖ (Франция). Причиной ухода Месси из “Барселоны” стали финансовые вопросы.

С 2005 года Месси выступает за национальную сборную Аргентины по футболу, является капитаном команды.

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