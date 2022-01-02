 

В Киеве заявили о компромате на Зеленского у Путина

02.01.2022, 16:58, Новости дня
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрия Луценко считает, что у президента Росси Владимира Путина есть компромат на главу Украины Владимира Зеленского, об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«С чем он туда пойдет (на переговоры с Путиным)? Мне кажется, что такая поездка означает только одно – желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот «уничтожит политическую карьеру» экс-главы Украины Петра Порошенко.



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