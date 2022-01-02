 

Молодежная сборная РФ по хоккею вернулась в Москву

02.01.2022, 16:58, Новости дня
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Молодежная сборная РФ по хоккею прилетела в Москву из Канады, где участвовала в чемпионате мира.

Хоккейная «молодежка» вернулась в Россию после того, как молодежный чемпионат мира по хоккею был досрочно завершен из-за случаев заражения коронавирусом в нескольких командах, информирует РИА «Новости».

Напомним, молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.



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