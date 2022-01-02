Депутатам Думы вернут звания бояр

Законопроект «О восстановлении исторических названий государственных должностей» принят в первом чтении, сообщил источник в парламенте. В случае принятия его в качестве закона в России вновь появятся думные бояре и дьяки.

По мнению авторов законопроекта из партии «Новые люди», отмена боярских званий членов Госдумы при Петре I была проведена с нарушениями действующего на тот момент законодательства. Попытка переименовать все должности в стране на западный лад привела к падению авторитета парламента и упадку института Думы в целом. После принятия закона лидеры фракций и главы профильных комитетов станут думными боярами, а прочие депутаты поделятся на думных дворян и дьяков в соответствии со своим материальным положением.

«Почему у нас в России одни иностранные названия? Президент, депутат, сенатор – к нам я снова вернулся в лондонскую бизнес-школу. Почему прокурор, а не стряпчий? Спикер, а не ближний боярин? Премьер-министр, а не десница? Нужно возвращать исконно русские названия, чтобы нас уважали в мире», – считает автор законопроекта Ефим Гершель.

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