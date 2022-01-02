Кузин рассказал, когда Украина получит таблетки от COVID-19

Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин рассказал в интервью “Українському радіо”, которое вышло 30 декабря.

“Соглашение уже заключено, мы ожидаем появления таких лекарств в течение первого квартала 2022 года, если все будет нормально со снабжением”, – сказал Кузин.

Замминистра уточнил, что эти таблетки будут назначаться врачами в соответствии с протоколом.

Речь идет о препарате молнупиравир, в Минздраве сообщали 17 декабря “Укринформу”, что Украина подписала контракт на поставку 300 тыс. курсов этих таблеток. Также Украина подписала контракт на закупку 300 тыс. курсов препарата паксловид производства компании Pfizer, о сроках поставки этого лекарства Кузин не говорил.

Контекст:

До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводится в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей молнупиравир (Lagevrio) для лечения коронавирусной инфекции.

Кроме молнупиравира, от коронавируса разработаны также таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска. Препарат уже одобрили в США и Европе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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