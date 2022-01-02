 

“Папа – лев”. Волочкова рассекретила лицо своего нового мужчины

02.01.2022, 16:20, Новости дня
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Видео Волочкова сделала в салоне машины. Она снимала сына своего нового мужчины, который сидел на заднем сидении в маске тигра. На несколько секунд в кадре оказалось лицо папы мальчика.

“Кирилл у нас тигренок. Папа – лев”, – сообщил избранник балерины в ролике. Волочкову он назвал Настеной.

Скриншот: volochkova_art / Instagram
Контекст:

31 декабря 2021 года Волочкова сообщила, что встречает Новый год с новой “влюбленностью”.

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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