 

В Днепре задержали пьяного водителя, устроившего ДТП с четырьмя авто, в котором пострадал двухлетний ребенок – полиция

02.01.2022, 16:20, Новости дня
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Авария произошла днем 1 января на Запорожском шоссе, в ГСЧС сообщали о трех столкнувшихся автомобилях и двух пострадавших – 34-летней женщине и двухлетнем мальчике. 

В полиции уточнили, что в ДТП попали четыре автомобиля, а пострадали три человека – два пассажира, включая ребенка, и водитель Volkswagen Golf.

“Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и с автомобилем Volkswagen Golf. Вследствие ДТП автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion”, – говорится в сообщении. 

Фото: npu.gov.ua

Как утверждают в полиции, водитель Volkswagen Golf был пьян. Его задержали. 

Полиция открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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