Врачи назвали «расплывчатый» симптом дефицита витамина D

В зимнее время многие люди страдают от дефицита витамина D, так как в этот период солнечных дней меньше. При этом многие не догадываются об этой проблеме, хотя организм и сигнализирует о ней рядом симптомов.

Речь идет о чувстве постоянной усталости и общей утомляемости. При серьезном дефиците указанного витамина у человека появляется «расплывчатый» симптом болевые ощущения в костях при минимальном давлении.

Чтобы избавиться от проблемы, лучше пересмотреть свой рацион, так как восполнить недостаток витамина D можно благодаря еде. Им богаты жирные сорта рыбы, яичный желток, красное мясо, печень и хлопья. Что касается употребления добавок, то в данном случае важно соблюдать баланс, ведь при превышении нормы витамина могут возникнуть проблемы со здоровьем. В данном случае следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Источник: www.medikforum.ru