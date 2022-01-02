 

Маркарова заявила, что пока не обсуждала производства в отношении Порошенко с официальными лицами США

02.01.2022, 15:36, Новости дня
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21 декабря, на следующий день после того, как Порошенко объявили о подозрении в госизмене, посольство США заявляло, что в Вашингтоне “внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко”, и обращало внимание на необходимость соблюдения принципа верховенства права.

Ведущая вспомнила об этой реакции и спросила, как Маркаровой удается “разруливать” сложившуюся ситуацию.

“Я, кроме официальной позиции, которую мы видели на сайте, ничего другого не могу прокомментировать. Пока нет [не обсуждала этот вопрос с американской стороной]”, – ответила дипломат.

Контекст:

20 декабря пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

В октябре в рамках этого же дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктору Медведчуку. По данным следствия, за время существования схемы террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более чем 200 млн грн.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые “разоблачили незаконные действия власти”.

В тот же день народные депутаты из фракции “Европейская солидарность” обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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