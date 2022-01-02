Черногория ужесточила правила въезда – отрицательного теста на коронавирус теперь недостаточно

Ранее для въезда в Черногорию необходимо было предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов:

Подтверждение полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее, чем за шесть месяцев до въезда.

Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, которому должно быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия, либо экспресс-тест на антиген со сроком не более 48 часов.

https://www.facebook.com/ukrainian.embassy.me/posts/5266591620036843

Контекст:

В конце мая 2020 года Черногория первой в Европе объявила о победе над COVID-19. Перед этим в стране не фиксировали новых случаев заражения в течение трех недель. 20 июня сообщалось, что Черногория решила открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев.

Однако затем власти возобновили действие ранее отмененных карантинных ограничений из-за новой вспышки; в ряде районов на севере Черногории ввели комендантский час. С 22 июля 2020 года власти страны объявили об обязательном масочном режиме на всей территории.

26 марта 2021 года Черногория разрешила въезд украинцам.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Черногории с начала эпидемии подтвердили 171,9 тыс. случаев COVID-19, 2,4 тыс. человек умерли.

31 декабря в стране подтвердили 1839 новых случаев заболевания, умерли три человека.

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